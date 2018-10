Nederlandse ex-televisiepresentator Frank Masmeijer opgepakt

Antwerpen - De Nederlandse voormalige televisiepresentator Frank Masmeijer is gearresteerd in een hotel in Breda. Dat gebeurde op vraag van het Antwerpse parket dat voorlopig niet communiceert over de zaak.

Masmeijer (57) zou dinsdag rond het middaguur opgepakt zijn in Hotel Princeville aan de A16 bij Breda. De Nederlandse advocaat van Masmeijer, Geert-Jan Knoops, kan “op dit moment” niet ingaan op vragen over de arrestatie. Ook het Antwerpse parket laat weten voorlopig geen informatie te kunnen geven, maar er zou geen sprake zijn van nieuwe elementen of van een andere zaak dan diegene waarvoor hij binnenkort in Antwerpen moet verschijnen.

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Masmeijer vorig jaar tot acht jaar celstraf plus een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. De ex-televisiepresentator was op vrije voeten, maar niet bij de uitspraak aanwezig toen de rechtbank bepaalde dat hij terug moest naar de gevangenis. Sindsdien is de Belgische politie naar hem op zoek.

Masmeijer ging tegen zijn veroordeling in hoger beroep. De behandeling van het hoger beroep in de drugszaak met hem als een van de belangrijkste verdachten werd uitgesteld en staat nu gepland vanaf 16 november bij het hof van beroep in Antwerpen. De aanklager zal op die dag zijn eisen formuleren. De pleidooien van de verdediging staan gepland op 29 en 30 november en 6 december.

Masmeijer, die vroeger ook voetballer was, presenteerde verschillende spel- en kwisprogramma’s op de Nederlandse tv.