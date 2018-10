Recordinternational Aline Zeler zet punt achter carrière bij Red Flames

Aline Zeler zet met onmiddellijke ingang een punt achter haar carrière bij de Red Flames, de Belgische nationale vrouwenploeg, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag bekend. Met 109 caps is de 35-jarige Zeler Belgisch recordinternational. Ze was tevens aanvoerster.

De barragewedstrijd Zwitserland - België (1-1) van begin deze maand was dus de laatste interland van Zeler, die in het tussenseizoen Anderlecht verliet voor PSV. Na een eerder 2-2 gelijkspel in Leuven konden de Flames zich niet plaatsen voor het WK van komend jaar in Frankrijk.

Zeler debuteerde bij het nationaal vrouwenelftal op 12 maart 2005 onder toenmalig bondscoach An Noë, met een 2-0 nederlaag in een vriendschappelijke wedstrijd in Ierland. Daarna volgden nog ruim honderd wedstrijden, met als hoogtepunt de drie wedstrijden op het EK van 2017 in Nederland.

Aline Zeler speelde bij de Flames zowel in de verdediging als in de aanval en maakte in totaal 29 doelpunten. "Ik heb de nodige tijd genomen na de uitschakeling tegen Zwitserland en heb beslist om mijn carrière af te sluiten op dit niveau. De volgende kwalificaties, voor het EK 2021, starten immers pas in september 2019. Ik maak uiteraard het seizoen vol bij PSV, waar we nog vele doelen hebben dit jaar. Ik denk dat de ploeg een mooie progressie heeft gemaakt en in de toekomst nog enorm zal evolueren", aldus de voormalige speelster van onder meer Standard, RSC Anderlecht en Sint-Truiden.

Bondscoach Ives Serneels blikt tevreden en trots terug op zijn samenwerking met Aline Zeler als international. "Aline is een echte teamplayer met veel aandacht voor discipline, in de eerste plaats voor zichzelf", aldus Serneels. "Het is mede daardoor dat ze dergelijke mooie carrière heeft kunnen uitbouwen. Ze is een voorbeeld op en naast het veld. Hopelijk mag ze in de toekomst naast het veld die steunpilaar blijven die ze altijd is geweest. Voor de vrouw en de speelster Aline heb ik het allergrootste respect."