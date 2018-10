Poperinge - In Poperinge heeft een brand dinsdagmiddag grote schade aangericht aan een woning. Het huis is daardoor onbewoonbaar. Er vielen geen gewonden.

Omstreeks 15.20 uur werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een woningbrand in de Krombekestraat in Poperinge. De brand vernielde debenedenverdieping. De bovenverdieping heeft ernstige rookschade opgelopen. Hierdoor is de woning onbewoonbaar.

Een deskundige van het parket is ter plaatse om de oorzaak te bepalen. Er vielen geen gewonden.