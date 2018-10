Kat Kerkhofs openhartig over kinderwens met Dries Mertens: “Ik denk dat ik per ongeluk zwanger moet worden”

Kat Kerkhofs, de vrouw van Rode Duivel Dries Mertens, is openhartig over de tweestrijd waar ze mee kampt: het huiselijke leven in Napels met Dries, of haar carrière en het uitgaansleven in Leuven. “Ik denk dat ik per ongeluk zwanger moet worden, anders komt dat gezin er niet”, klinkt het in het VIJF-programma Tipsy.