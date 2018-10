Droevig nieuws uit Olmense Zoo: vier pasgeboren jachtluipaardjes gestorven

Balen - In de Olmense Zoo in Balen zijn vier jachtluipaardjes gestorven. De welpen waren amper een maand geleden geboren. Het gaat om een natuurlijke dood, meldt de dierentuin.

Op vrijdag 28 september beviel moeder Lisa van vier welpen. “Het eerste jong dat problemen kreeg, was er eentje waarbij de moeder aan het naveltje bleef likken”, legt de Olmense Zoo uit. “Katachtigen hebben een rasptong en dat is zeer handig om vlees van beenderen te likken, maar niet om tere babyvelletjes mee schoon te maken. We brachten het kleintje met spoed naar de dierenarts, want de buikwand was reeds geperforeerd. Een spoedoperatie heeft ervoor gezorgd dat het jong nog enkele dagen geleefd heeft, maar de opgedane infectie was helaas te zwaar.”

De andere drie jongen leken het goed te doen, tot duidelijk werd dat ze te veel rondkropen, hoogstwaarschijnlijk omdat ze te weinig melk kregen. “De jongen gaan dan op zoek naar voedsel, maar koelen sterk af omdat ze normaal op een bolletje bij elkaar horen te liggen. We grepen in en stelden een groot probleem vast. Mama Lisa maakte inderdaad te weinig melk aan: de jongen waren te mager en te koud om levensvatbaar te zijn bij de moeder. Een spoedpoging om de jongen op te warmen en bij te voederen mocht verder voor de overgebleven welpen niet baten. Ze stierven kort daarna.”

Moederinstinct

De medewerkers van de dierentuin zijn in rouw. “We vinden het bijzonder jammer dat we zo vroeg afscheid moeten nemen van de kleintjes, zeker omdat we er 13 jaar op wachtten.” Sinds kort volgt de Olmense Zoo een nieuw beleid, in opdracht van de overheid, dat zegt dat je de natuur zoveel mogelijk zijn gang moet laten gaan. “Daar staan we 100 procent achter, want als je een natuurliefhebber wil zijn, dan moet je zowel de mooie als vreselijke kanten respecteren. Zo is het gebeurd dat we niet tussenkwamen in de dagelijkse zorg van de welpen, waardoor de moeder volop haar instinct gebruikte. Daarom was het pas veel later merkbaar dat het niet goed ging met de jongen, en beslisten de wetten van de natuur dat ook onze menselijke hulp niet meer kon helpen.”