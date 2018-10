Thierry Henry en Youri Tielemans weten wat ze van Club Brugge mogen verwachten: “Ze gaan er tot het einde voor”

Thierry Henry kende zaterdag een debuut in mineur als coach van AS Monaco. De Monegasken gingen met 2-1 onderuit bij het Straatsburg van Matz Sels. Woensdag (18u55) moet de club uit het prinsdom zich herpakken op bezoek bij Club Brugge op de derde speeldag in de Champions League. “Dit is een uitstekende gelegenheid om vertrouwen op te doen”, stelde Henry dinsdag op de persconferentie voor de wedstrijd.

Foto: REUTERS

Zowel Monaco als Club Brugge is nog puntenloos in groep A. Henry verwacht geen gezondheidswandeling tegen de Belgische landskampioen. “Het is niet gemakkelijk om hier te winnen. Dortmund maakte pas in de 85e minuut de 0-1. En ook Atlético Madrid wist de 3-1 pas helemaal op het eind van de match te scoren. De slogan van Club Brugge is No Sweat No Glory. Ze gaan er tot het einde voor. En met Vormer, Vanaken en Wesley hebben ze enkele spelers met veel kwaliteiten”, vervolgde de 41-jarige voormalige topspits, die het tegen de Bruggelingen moet stellen zonder onder meer zijn geblesseerde aanvoerder Radamel Falcao.

Monaco verkeert in noodweer, de topclub is pas voorlaatste in de Ligue 1 met 6 op 30. “Tegen Straatsburg hebben we veel kansen gecreëerd, maar we trokken niet aan het langste eind. We zijn op zoek naar een grootse wedstrijd om met hernieuwd vertrouwen door te gaan. En de Champions League is daar ideaal voor. Het is goed dat we snel na Straatsburg opnieuw een wedstrijd hebben.”

Foto: REUTERS

België als tweede adoptieland

Anderhalve week geleden volgde Henry Leonardo Jardim op als coach van Monaco, zijn eerste taak als hoofdtrainer en zijn afscheid van de Rode Duivels. In augustus 2016 werd Henry aangesteld als T3 bij de nationale ploeg. Na het WK in Rusland, waar de Rode Duivels derde werden, was hij T2 van bondscoach Roberto Martinez. “Ik ben fier Fransman te zijn. Engeland heeft me eerder geadopteerd. En nu heb ik met België een tweede adoptieland dat me veel gegeven heeft. Ik had niet verwacht hier zulke emoties te beleven”, besloot Henry.

Foto: REUTERS

Tielemans: “Ik ben geen spion”

Ook Youri Tielemans verscheen op de persconferentie en kent Club Brugge uiteraard goed: “Maar ik ben geen spion, maar ik ken de ploeg wel, want heb tegen heel wat spelers van hen gespeeld. Ze zullen zoals elk jaar voor de titel spelen, maar het is aan de coach om ons in te lichten over hen.”