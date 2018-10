Ongelofelijk: met dit trucje stelen dieven Tesla Model S in amper enkele minuten Video: Antony Kennedy

De Brit Antony Kennedy uit Essex is sinds kort geen trotse eigenaar meer van een Tesla. Zijn elektrische wagen werd namelijk afgelopen weekend gestolen door twee dieven. Vooral de manier waarop ze te werk gingen valt op. Ze hadden amper een paar minuten nodig om de deuren te openen, zonder ook maar enige schade aan te richten.

De twee mannen maakten gebruik van speciale apparatuur die de laatste jaren door wel meer dieven wordt gebruikt. Op bovenstaande bewakingsbeelden van Kennedy valt te zien hoe een van de daders met een smartphone aan de deur van de Tesla ging staan, terwijl de andere rond het huis wandelde met een tablet. De reden daarvoor wordt al snel duidelijk. Met de tablet konden de dieven het signaal oppikken van de contactloze sleutel die in de woning lag, waarna dat signaal werd versterkt en doorgestuurd naar de wagen. Enkele seconden later konden ze probleemloos in de wagen stappen.

Vreemd genoeg hadden ze nadien een meer last van een onverwacht probleem. Zo filmde de bewakingscamera nog hoe ze alle moeite van de wereld hadden om de oplaadkabel van de Tesla los te trekken. Enige tijd later kwamen ze tot de oplossing: doodleuk een knopje indrukken bleek voldoende.

Was te vermijden

Ondanks de opmerkelijke manier van werken, had de diefstal vermeden kunnen worden. Zo maakte Kennedy geen gebruik van de ‘PIN to drive’-optie, waardoor de dieven meteen vrij spel hadden toen ze de autosleutel hadden gehackt. Bovendien had de Brit ook geen hoesje voor zijn autosleutel waarmee het signaal geblokkeerd kan worden. “Maar dat doet niks af van het feit dat ik het slachtoffer ben van een diefstal”, verklaarde de man. “De twee mannen moeten gevat worden.”

De beelden zijn inmiddels al honderdduizenden keren bekeken, maar voorlopig leverde het onderzoek nog niet de gewenste resultaten op.