Trump wil Poetin op 11 november ontmoeten in Parijs

De Amerikaanse president Donald Trump wil zijn Russische collega Vladimir Poetin ontmoeten in Parijs, in de marge van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november. Dat heeft Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton dinsdag gezegd.

“President Trump zal erg blij zijn om u in Parijs te ontmoeten in de marge van de herdenkingen van 100 jaar wapenstilstand”, zei Bolton bij de start van zijn ontmoeting met Poetin in Moskou. “Het zou nuttig zijn om een directe dialoog met de president van de Verenigde Staten verder te zetten (...) Bijvoorbeeld in Parijs, als de Amerikaanse partij in deze contacten geïnteresseerd is”, zei Poetin op zijn beurt.

Beide leiders zijn op 11 november aanwezig bij de herdenkingen van de Eerste wereldoorlog, samen met een zestigtal andere staats- en regeringsleiders. Trump en Poetin hadden hun eerste bilaterale ontmoeting in juli, in Helsinki. President Trump kreeg hierop zware kritiek omdat hij zich te verzoenend zou hebben opgesteld.

John Bolton is op een tweedaags bezoek in Moskou, het eerste sinds Trump aankondigde dat hij de VS eenzijdig terugtrekt uit het INF-verdrag. Dat akkoord verbiedt de productie en het bezit van nucleaire en conventionele raketten op het vasteland met een reikwijdte van 500 tot 5.500 kilometer, en werd in 1987 ondertekend door de toenmalige Sovjetunie en de VS.