Koppel plundert rekening van man, nadat hij zich verslikt en in coma raakt

Blankenberge / Brugge - Een koppel uit Blankenberge is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot acht maanden effectieve celstraf voor een bijzonder laffe diefstal. Joke C. (47) en Serge G. (43) plunderden de rekeningen van een stadsgenoot terwijl die in coma lag nadat hij bijna stikte in een stukje vlees.

Op 17 februari ontmoette slachtoffer Luc Debersaques (61) het koppel in café Royal aan de Graaf Jansdijk in Blankenberge. De gepensioneerde havenarbeider raakte met hen aan de praat en de drie beslisten om na het cafébezoek nog samen een hapje te gaan eten in pizzeria Buon Appetito in de Albertstraat. Maar daar sloeg plots het noodlot toe. Luc stikte ei zo na in een stukje vlees en kreeg vervolgens een hartstilstand.

Twee verpleegsters die toevallig aanwezig waren konden de man reanimeren, maar Luc gleed weg in een coma waaruit hij pas twee weken later ontwaakte in het ziekenhuis.

Foto’s overleden vriendin kwijt

Joke C. en Serge G. maakten van de situatie misbruik om met de sleutels van Luc zijn woning binnen te dringen. Daar vonden ze de pincodes van zijn bankkaarten waarmee ze vervolgens 2.200 euro van zijn rekeningen afhaalden. Ze haalden niet enkel geld af, maar kochten er ook kledij en parfum mee. “Omdat mijn gsm stuk was stelde ik de diefstallen pas na de herstelling vast”, zei Luc tijdens het proces. “Ik raakte niet alleen een flinke som geld kwijt, maar ook foto’s van mijn overleden vriendin kwijt.”

De rechter kende hem gisteren een schadevergoeding toe van 2.900 euro.