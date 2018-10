Overvallers komen op vraag van winkelier ’s avonds terug omdat er dan meer geld in de kassa zit

Als alle overvallers even goed zouden meewerken als het zestal dat zaterdag een vapeshop nabij Charleroi overviel, zou de politie een pak minder werk hebben. De winkelier vroeg de daders die ’s middags voor hem stonden om later op de dag terug te keren. En dat deden ze ook. Samen met de politie.

De uitbater van een winkel in e-sigaretten in Montignies-sur-Sambre, nabij Charleroi, had zaterdagmiddag snel begrepen dat de zes overvallers die plots voor hem stonden, niet van de snuggerste waren.

Het was rond 15 uur dat ze zijn zaak overvielen. Op dat moment waren er geen andere klanten. Twee daders trokken hun trui omhoog en toonden de wapens die achter hun broekriem staken. Toch was uitbater Didier niet echt onder de indruk.

Terwijl twee jongeren flesjes om e-sigaretten te vullen in hun zakken begonnen te steken, eisten de anderen geld uit de kassa.

Video: RTL Info

‘Sluwe’ list

“Je pleegt toch geen overval om 15 uur in de namiddag. Dat is hetzelfde als om 7 uur ’s ochtends een krantenwinkel overvallen. Het is om 18.30 uur dat je me moet overvallen. Als je vanavond terugkomt, kan je gemakkelijk 1.000 euro buitmaken, of zelfs meer”, zei Didier rustig.

De zes jongeren keken elkaar aan en gaven hem gelijk. Daarop stapten ze braafjes buiten.

De man verwittigde vervolgens de politie. Maar die was ervan overtuigd dat de bende niet zo stom zou zijn dat ze zouden terugkeren.

Opgepakt

Maar ze kwamen toch. Omdat de politie er nog niet was, moest Didier tijd winnen. “Ik heb hen gezegd: jullie moeten je een horloge aanschaffen, het is nog geen 18.30 uur.”

Nog voor ze geld uit de kassa konden halen, was de politie ter plaatse.

Vijf overvallers gingen er snel vandoor, een zesde werd ter plekke opgepakt. De vijf werden later wel gearresteerd. Onder hen ook een minderjarige die in een gesloten instelling werd geplaatst.