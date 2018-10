Bonte bindt in, schepenambt voor Groen nu toch bespreekbaar in Vilvoorde

Vilvoorde - De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (SP.A) nodigt Groen uit om te praten en om samen uit de politieke impasse te geraken. Zelfs een schepenambt in Vilvoorde is plots weer bespreekbaar voor de Groenen.

In een korte persmededeling is SP.A Vilvoorde duidelijk. “We willen constructief meewerken aan een snelle oplossing voor de politieke impasse. SP.A nodigt daarom ook de collega’s van Groen mee uit aan de onderhandelingstafel. Hoe sneller we hier uit geraken, hoe beter voor de stad en zijn inwoners”, zegt voorzitter van SP.A Vilvoorde Johan Serkeyn.

Volgens Serkeyn is de hele heisa een ‘accident de parcours’. Voor SP.A is zelfs een schepenmandaat voor Groen opnieuw bespreekbaar.

Maandag klonk het nog dat burgemeester Hans Bonte geen schepenambt wou geven aan kartelpartner Groen omdat hij naar eigen zeggen de verkozenen te onervaren vond. Groen koos daarop prompt voor een rol in de oppositie.

Ook Open VLD, dat eerder op de dag samen met CD&V een akkoord had bereikt met de socialisten over de vorming van een nieuwe coalitie, trok daarop de stekker uit de besprekingen en laste samen met Groen en N-VA een rustpauze in tot 11 november.

CD&V kwam eerder op de dag al terug op die rustpauze en riep op om de gesprekken zo snel mogelijk te hervatten.

Hans Bonte blijft normaal gezien burgemeester in Vilvoorde.