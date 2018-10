Straffe Hendrik en Brugse Zot binnenkort in Portugal geschonken

In het kader van het driedaagse staatsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan Portugal zijn dinsdagavond in Lissabon achttien economische of academische partnerschapsakkoorden getekend.

Onder de getekende contracten is er een tussen de Brugse brouwerij Halve Maan (Straffe Hendrik, Brugse Zot, ...) en het bedrijf DCN Beers om het Brugse bier in Portugal in de handel te brengen. De in Sint-Niklaas gevestigde chocolaterie Guylian (bekend om haar schelpvormige chocolade) zet haar partnerschap voort met het Seahorse-project, een groep die mariene ecosystemen willen behouden. Het Belgium Engine Center (Herstal), gespecialiseerd in vliegtuigonderhoud, sloot een contract met de Portugese Defensie.

Op academisch vlak werden samenwerkingsverbanden beklonken tussen de Université Saint-Louis à Bruxelles en de Universidade Fernando Pessoa in Porto en de Universidade Catolicà Portuguesa (UCP), tussen de Brussels Management School ICHEC en de Universidade Catolicà Portuguesa (UCP), tussen de UGent en de universiteit van Porto, en tussen de VUB en de universiteit Nova in Lissabon.