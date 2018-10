Hasseltse MediaMarkt-vestigingen smelten samen: vanaf morgen grote uitverkoop

Hasselt -

De Hasseltse MediaMarkt-vestigingen gelegen aan meubelketen IKEA en in het stadscentrum smelten samen. De winkel in het centrum sluit eind november al de deuren. Het personeel verhuist integraal mee naar de andere vestiging en dus blijven alle jobs behouden. MediaMarkt had met de vestiging Twee Torens lange tijd verhuisplannen naar een andere locatie in het stadscentrum, maar die werden uiteindelijk opgeborgen.