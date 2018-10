Poging tot moord: man vergiftigt babyvoeding in supermarkten en eist 10 miljoen euro

In Duitsland is een man veroordeeld voor poging tot moord nadat hij in meerdere supermarkten babyvoeding had vergiftigd. Nadien had hij de voedingsconcerns via e-mail afgeperst voor tien miljoen euro.

In meerdere supermarkten in Duitsland had de man, een vijftiger, voedingswaren voor jonge kinderen geïnjecteerd met een dodelijke hoeveelheid gif. Nadien had hij e-mails gestuurd naar de voedingsconcerns om tien miljoen euro te eisen. Kreeg hij het geld niet, dan zou hij nog meer voedsel vergiftigen.

Maar zover kwam het niet. De politie verspreidde meteen een opsporingsbericht voor de man en organiseerde nationale veiligheidscontroles. Daardoor konden de vergiftigde voedingswaren uit de winkelrekken worden gehaald voor ze werden verkocht.

DNA op de potjes babyvoeding en bewakingsbeelden leidden de onderzoekers uiteindelijk naar de verdachte.

Toerekeningsvatbaar

De man, van wie de naam niet genoemd wordt, verdedigde zichzelf nog door te zeggen dat hij borderline-persoonlijkheidsstoornis heeft en onder invloed was van alcohol en pijnstillers.

De rechter had dinsdag geen oren naar zijn verdediging nadat een psychiater had geconcludeerd dat de man wel degelijk toerekeningsvatbaar was. Hij is inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar.