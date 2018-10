Dit zag u niet op tv: toeschouwer die Old Trafford op rent krijgt wat hij wilde, een handje van Ronaldo

De spanning in Manchester was te snijden voor de terugkeer van Cristiano Ronaldo op Old Trafford. Ondanks de vele veiligheidsmaatregelen voor de komst van Juventus slaagde een toeschouwer er toch in het veld van Manchester United te bestormen. Hij werd meteen hard aangepakt door de stewards maar kreeg toch wat hij wilde: een duimpje en zelfs een handje van Ronaldo himself… Zoals altijd bij Champions League-wedstrijden zorgde de regisseur ervoor dat de veldbestormer amper in beeld kwam.