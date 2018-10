Bodycambeelden vrijgegeven van opmerkelijke interventie: geboeide vrouw gaat ervandoor met politiewagen

De politie van Tulsa heeft videomateriaal vrijgegeven van een hoogst ongewone interventie, daterend van maart dit jaar. Nadat de agenten een vrouw hadden opgepakt die in een gestolen voertuig rondreed, deed ze er alles aan om te kunnen ontsnappen. Geboeid kroop ze tot in het bestuurderszetel van de wagen, om er vervolgens doodleuk mee weg te rijden. Wat volgde was een achtervolging die uiteindelijk enkele minuten na de vluchtpoging alweer ten einde kwam. Ze werd in mei veroordeeld tot drie jaar cel.