Man randt vrouw aan tijdens vlucht, “omdat het is toegestaan door president Trump”

Een Amerikaanse man heeft zondag tijdens een vlucht een vrouw bij haar borsten gegrepen. Toen hij door agenten in de kraag werd gevat voor zijn wangedrag, had hij een opmerkelijke verklaring: “Dat is toegestaan, volgens de president.”

De 49-jarige Bruce Michael Alexander was zondag één van de passagiers op een vlucht van Houston (Texas) naar New Mexico. Tijdens de reis legde hij zijn hand op de borst van een slapende vrouw die voor hem zat. Naar eigen zeggen werd het slachtoffer daardoor wakker, meldt NBC News. Ze dacht dat de aanraking per ongeluk gebeurde en liet het erbij.

Maar ongeveer een half uur later voelde ze “hoe vingers langzaam haar arm beetnamen en zachtjes boven de elleboog knepen, om vervolgens langzaam en rustig rond haar ribben en bh te grijpen”. De vrouw confronteerde haar belager toen wel en riep de hulp van de stewards in.

Bij een tussenlanding in Albuquerque werd Alexander aangehouden. Aanvankelijk ontkende de man de feiten, maar bekende even later. Dat ging gepaard met een bijzondere verklaring, namelijk dat dergelijke handelingen mogen volgens president Donald Trump. Alexander verwijst daarmee naar een omstreden interview uit 2005 van de huidige bewoner van het Witte Huis. Het ging destijds over de versiertrucs van Trump. De vastgoedmagnaat antwoordde: “Wanneer je een ster bent, laten ze het gewoon toe. Je kunt alles doen. Grab ‘em by the pussy.”