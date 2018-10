Vrouw verpletterd voor ogen van vriendin omdat ze zich afvroeg wat er gebeurt als je aan elektrische poort hangt

In Groot-Brittannië is een vrouw voor de ogen van een vriendin verpletterd door een automatische garagepoort. Het slachtoffer hield zich voor de grap vast aan de opengaande poort, maar werd het mechanisme ingetrokken.

De details van het tragische ongeval kwamen maandag aan het licht tijdens een hoorzitting over de dood van veertigjarige maatschappelijk werkster Heidi Chalkley.

Op de bewuste dag - 14 augustus 2016 - was Heidi samen met haar collega en vriendin Susan Gilmore naar het appartement van Gilmore in Cambridge gereden. Het was rond zeven uur ’s avonds en de twee zouden nog iets gaan drinken.

“Ik zag dat ze panikeerde”

Maar toen ze de wagen geparkeerd hadden, had Heidi plots een ingeving: wat zou er gebeuren als je aan een elektrische poort gaat hangen terwijl die opengaat?

Heidi drukte vervolgens op de knop om de poort te openen en greep de onderkant ervan vast. “Maar ik zag dat ze plots panikeerde toen haar handen in het mechanisme draaiden”, verklaarde Susan Gilmore. “Alles ging zo snel. Het duurde amper een paar seconden. Ik riep of ze me kon horen en vroeg of ze iets kon zeggen, maar ze antwoordde niet meer.”

Ook een buurman, James Spitale, kwam aan het woord tijdens de zitting. Hij vertelde hoe hij het slachtoffer aan de poort had zien hangen en hoe hij nog geprobeerd had om haar te helpen door haar lichaam op te tillen.

Op slag dood

Toen de hulpdiensten arriveerden, kreeg hij te horen dat alle hulp te laat kwam voor de vrouw. Haar armen waren vast komen te zitten tussen de oprollende deurpanelen, die haar lichaam verpletterden. Ze was op slag dood.

Het slachtoffer had gebroken armen en ribben, een gebroken ruggengraat en een gebroken kaak. Op het moment van de feiten was ze niet onder invloed van alcohol of drugs.