Zwitserland opent strafprocedure tegen vermoedelijke Russische spionnen

Het Zwitserse ministerie van Justitie heeft dinsdag zijn toestemming gegeven voor het openen van strafrechtelijke procedures tegen Russische onderdanen die verdacht worden van spionage in Zwitserland van een laboratorium en het Wereldantidopingagentschap (WADA).

In een officiële verklaring zei het ministerie dat het na overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken besloten had om positief te reageren op het verzoek van de procureur-generaal van eind augustus.

Het ministerie gaf geen details over de verdenkingen ten aanzien van de Russen, noch over hun aantal. Volgens de Zwitserse media gaat het vermoedelijk over twee leden van de GROe, de Russische militaire inlichtingendienst, die eerder dit jaar in Nederland werden gearresteerd op verdenking van het hacken van het Zwitserse laboratorium Spiez, dat verbonden is met het onderzoek naar de poging tot vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal.

Volgens het Zwitserse persbureau ATS heeft de Zwitserse inlichtingendienst destijds aangegeven dat hij actief had deelgenomen aan het onderzoek, samen met zijn Nederlandse en Britse partners. De twee Russische staatsburgers werden in het voorjaar teruggestuurd naar Rusland.

Ze maakten sinds maart 2017 ook het voorwerp uit van een onderzoek voor “cyberaanval” op het Wereldantidopingagentschap (WADA) in Lausanne. De organisatie is gevestigd in Montréal en schorste in 2015 het Russische antidopingagentschap Rusada, omwille van de rol die het speelde in het dopingsysteem dat de Russische sport regeerde tussen 2011 en 2015.

Sinds 20 september is de schorsing weer opgeheven.