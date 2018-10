U dacht dat uw cv belangrijk was? Wie mooi is krijgt sneller een sollicitatiegesprek

Aantrekkelijke sollicitanten hebben veel meer kans om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan kandi­daten die minder goed bedeeld werden door Moeder Natuur. Dat mannelijke bazen daarbij een zwak hebben voor vrouwelijk schoon, zal niet meteen verrassen. Maar opmerkelijk: ook hun vrouwelijke collega’s durven zich te laten (ver)leiden door een knap snoetje.

Je kan er maar beter goed uitzien als je op zoek gaat naar een (nieuwe) job: ­knappe kandidaten hebben duidelijk een voetje voor in de sollicitatieprocedure. Zo maken ze twee keer meer kans om ­telefonisch gecontacteerd te worden dan hun minder aantrekkelijke collega’s. Knappe mannen worden zelfs vijf keer vaker uitgenodigd voor een gesprek met de personeelsdienst. Mooie vrouwen krijgen maar liefst acht keer vaker een uitnodiging. Dat blijkt uit onderzoek van CVster. Het bedrijfje achter die online CV-generator stuurde 300 sollicitatiemails naar werkgevers met zo goed als identieke cv’s van twee fictieve mannen en twee fictieve vrouwen. Telkens met een foto erbij. Eén man en één vrouw waren daarbij beduidend aantrekkelijker.

Wat blijkt? Mannelijke recruiters hadden een duidelijke voorkeur voor de knappe vrouwelijke kandidate. Zij kreeg in 65 procent van de gevallen een positieve reactie en in slechts 5 procent een negatieve. De minst knappe van de twee kreeg ‘slechts’ in 20 procent van de ­gevallen een positieve reactie en werd bijna één keer op de twee keer wandelen gestuurd. Bij mannelijke kandidaten ­waren de looks veel minder van tel.

Typisch dat mannen oordelen op uiterlijk? Vergeet het. Ook hun vrouwelijke collega’s op de personeelsdienst blijken niet immuun voor schoonheid. In liefst 56 procent van de gevallen kon de knappe mannelijke sollicitant rekenen op een positieve reactie, tegenover maar 15 procent voor het minder knappe exemplaar.

Discriminatie loert

“Toen we startten, vermoedden we wel dat er verschillen zouden zijn. Maar dat die zo groot zijn, is absurd. Het maakt de resultaten pijnlijk en confronterend”, zegt ­Robin Bakker van CVster.

Arbeidsmarktspecialist Stijn Baert (UGent) is niet verbaasd: “Dit ligt in lijn met mijn onderzoek. Daar kreeg de mooie man dubbel zo veel uitnodigingen als de minder mooie. Dat het verschil nu groter is, heeft wellicht te maken met de functie waarvoor gesolliciteerd werd: ­account managers hebben contact met klanten, en dan kan het dat rekruteerders al dan niet bewust meer oog hebben voor een knap uiterlijk.”

Toch moeten werkgevers uitkijken, zegt Stijn Baert, want “discriminatie loert om de hoek. Akkoord, het is lang niet zo ­flagrant als een autochtoon verkiezen boven een allochtoon of een man boven vrouw, maar het blijft een keuze die je moeilijk kan objectiveren. Tenzij het ­natuurlijk gaat om modellen voor de catwalk, maar dat is een andere categorie.”