Vlaams bedrijf brengt historische foto’s van eerste Everest-expeditie tot leven

Wellen - Hoe de beklimming van de Mount Everest er bijna honderd jaar geleden uitzag? Dat onthullen “nieuwe” foto’s van de expeditie in 1921, waar onder andere de Brit George Mallory aan deelnam. De kiekjes hebben we te danken aan het Limburgse bedrijf Salto Ulbeek. Dat heeft de foto’s, afkomstig uit het archief van de Britse Royal Geographical Society, in hoge resolutie gedigitaliseerd.

“Die hadden natuurlijk geleden onder de tijd”, zegt de zaakvoerder van Salto Ulbeek, Georges Charlier. “Er stonden wat krasjes op, maar die hebben we geretoucheerd op de digitale kopie.” Vijf maanden geleden zijn ze aan het project begonnen. Een complex proces, zegt Charlier. Toch heeft het bedrijf al moeilijkere dingen gedigitaliseerd. “De Mona ­Lisa, bijvoorbeeld. Omdat dat in kleur was.” Want ook een van de meest gefotografeerde schilderijen ter wereld moest worden gedigitaliseerd. “Bepaalde info van een schilderij, bijvoorbeeld het pigment, is niet te bewaren op een foto.”

De beelden van Mallory en zijn ­mede-expeditieleden zullen worden tentoongesteld in Londen. Ze waren de eerste westerlingen die de Mount Everest beklommen, zonder evenwel de top te bereiken. Mallory deed nadien nog twee pogingen om de hoogste berg ter wereld te beklimmen, maar kwam bij zijn laatste, in 1924, om het leven.

Klimmen als een spin

“Klimmen als een spin”, zo heet het werk waarop de Brit George Mallory bovenaan een sneeuwberg hangt. Tijdens de tocht sliep hij met zijn expeditieleden in tentjes op zo’n 6.000 meter. Ze werden bijgestaan door drie sherpa’s die de klimspullen droegen