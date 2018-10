Ronaldo wint in Champions League met Juventus op Old Trafford, De Bruyne geeft assist voor City

Juventus heeft op de derde speeldag van de Champions League de topper tegen Manchester United gewonnen met 0-1. Cristiano Ronaldo vierde zijn terugkeer naar Old Trafford met een assist, Romelu Lukaku kreeg niets klaar tegen de Italiaanse defensie. Manchester City won wel met Kevin De Bruyne voor het eerst in de basis en de Rode Duivel was meteen weer goed voor een assist. Thibaut Courtois zag dan weer vanop de bank Real Madrid nog eens winnen.

Foto: Action Images via Reuters

De topper van de speeldag kwam uit Groep H met de terugkeer van Cristiano Ronaldo naar Old Trafford. Marouane Fellaini was nog geblesseerd bij Manchester United maar Romelu Lukaku startte uiteraard in de basis tegen Juventus. De eerste kans was voor de thuisploeg met een kopbal van Pogba maar na iets meer dan een kwartier spelen zag die echter Dybala scoren. De Argentijn tikte een voorzet van Ronaldo voorbij een kansloze De Gea: 0-1.

De Oude dame was baas op Old Trafford, enkel een rush van Rashford zorgde voor enige opwinding bij de United-fans. De Gea pareerde voor rust nog een venijnige vrije trap van Ronaldo met de vuisten en sloeg ook de rebound van Matuidi uit zijn doel.

Foto: EPA-EFE

United kwam met aanvallendere intenties uit de kleedkamer maar toch was het weer Ronaldo die De Gea op de proef stelde met een fameuze knal. De thuisploeg zette druk en probeerde wel naar voren te trekken maar Chiellini kleefde op de huid van Lukaku, die echter bleef knokken. Juventus kwam er zo nog amper uit maar gaf ook amper kansen weg. Pogba kwam er nog het dichtst bij maar trapte op de paal. Na 83 minuten kon Lukaku toch eens naar doel trappen maar het leverde enkel een hoekschop op en een defensief sterk Juventus hield knap stand.

LEES MEER. Juventus duwt Mourinho nog wat dieper onder de grond

Foto: AP

Eerder op de avond scoorde Michy Batshuayi wel al voor Valencia, dat wel niet kon winnen in Bern. Juventus staat na drie speeldagen aan de leiding in Groep H, met het maximum van negen punten. Manchester United staat nog tweede met vier punten, Valencia heeft twee puntjes en de Young Boys zijn van de nul af.

LEES OOK. Batshuayi scoort maar kan niet winnen

Foto: REUTERS

Meteen assist van De Bruyne bij eerste basisplaats

In Groep F geen Vincent Kompany bij Manchester City maar Kevin De Bruyne mocht in Donetsk wel voor het eerst dit seizoen in de basis starten. The Citizens tikten de thuisploeg meteen zoek en kwamen na een halfuur verdiend op voorsprong. David Silva opende de score nadat hij net daarvoor nog op de paal had besloten. Aymeric Laporte verdubbelde nog voor rust de score met een rake kopbal op een hoekschop van De Bruyne: 0-2. Na 68 minuten werd de Rode Duivel uit voorzorg naar de kant gehaald voor Bernardo Silva, die meteen raak trof: 0-3.

Bij Lyon stond Jason Denayer in de basis. Bertrand Traoré bracht de Fransen op voorsprong in Hoffenheim maar Kramaric maakte net voorbije het halfuur gelijk en scoorde meteen na rust nog een tweede keer: 2-1. Tanguy N’Dombele maakte even later echter gelijk voor de Fransen en man-in-vorm Memphis Depay maakte er 2-3 van. Het werd echter toch nog 3-3 dankzij Joelinton in de extra tijd.

In Groep E had Ajax het in de Amsterdam Arena knap lastig tegen Benfica, gescoord werd er niet, tot Noussair Mazraoui in de extra tijd er toch nog 1-0 van maakte.

Eerder op de avond tekende een geplaagd Bayern München al voor een deugddoende zege in Athene.

LEES OOK. Geplaagd Bayern München pakt wél deugddoende zege

Foto: AFP

In Groep G ten slotte moest Thibaut Courtois bij een Real Madrid in crisis weer plaatsnemen op de bank. Navas stond opnieuw in doel tegen Viktoria Plzen. Al na elf minuten kopte Karim Benzema de 1-0 binnen voor de Koninklijke, in de 55e minuut verdubbelde Marcelo de score na assist van Gareth Bale. Het werd toch nog spannend in Bernabeu toen Patrik Hrošovský in de 78e minuut de aansluitingstreffer scoorde maar de geplaagde Julen Lopetegui kon opgelucht ademhalen: 2-1.

Edin Džeko scoorde in de eerste helft twee keer voor AS Roma tegen CSKA Moskou, Cengiz Ünder scoorde al vroeg in de tweede helft de 3-0.

Uitslagen van vanavond:

Groep E:

Ajax - Benfica 1-0

AEK Athene - Bayern München 0-2

Groep F:

Shakhtar Donetsk - Manchester City 0-3

Hoffenheim - Lyon 3-3

Groep G:

Real Madrid - Viktoria Plzen 2-1

AS Roma - CSKA Moskou 3-0

Groep H:

Manchester United - Juventus 0-1

Young Boys - Valencia 1-1