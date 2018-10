“De keuken is besteld.” Werd met dit zinnetje de match gefixt tussen KV Mechelen en Waasland Beveren?

Dejan Veljkovic, de makelaar die centraal staat in het onderzoek naar omkoping in de degradatiestrijd van KV Mechelen, bezocht vijf dagen voor de wedstrijd tegen Waasland Beveren de keukenzaak van de vrouw van Waasland Beveren-voorzitter Dirk Huyck. “Alles is in orde, de keuken is besteld”, meldde hij een uur later aan Thierry Steemans, de financieel directeur van KV Mechelen. Volgens de speurders codetaal dat de wedstrijd was gefixt.