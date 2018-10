De jacht is begonnen: onbesproken makelaars azen op voetballers van Bayat, Veljkovic en Mortelmans

De jacht is open. Verschillende makelaars die niet genoemd zijn in het voetbalschandaal azen al op spelers van de ­opgepakte makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. En ook op jongens van Walter Mortelmans, die wel vrij is maar onder verdenking staat. Sommige voetballers raken in de verleiding om over te stappen, maar laten ze Mogi en co. zomaar vallen?

Ze zijn met veel: de Belgische makelaars die zich ooit in de zak gezet voelden door Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. Die mengden zich ongevraagd in hun transfers en kaapten zo deals, spelers en vergoedingen weg. Nu dat duo in de gevangenis zit, zien verschillende onbesproken makelaars dat als een kans om voetballers uit de portefeuille van Bayat en Veljkovic in te lijven. En ook spelers van Walter Mortelmans – die vrij is, maar in verdenking werd gesteld voor corruptie – zijn een doelwit.

De strijd dreigt intens te worden. Medewerkers van de opgepakte makelaars belden al naar sommige van hun spelers om te zeggen dat ze echt niet hoeven te panikeren en zeker niet snel mogen toegeven aan de verleiding van andere zaakwaarnemers.

De niet-beschuldigde makelaars laten op hun beurt aan de betrokken voetballers weten dat ze meer dan welkom zijn bij hen. Via via. Zo gaat het verhaal dat Jacques Lichtenstein met ex-speler Grégory Dufer gaat samenwerken om zo veel mogelijk spelers van Bayat te ronselen.

Mogi Bayat stalde Dufer in 2015 nog als speler bij Antwerp en dus kan hij een strategische pion zijn. “Ik ga inderdaad voor Jacques Lichtenstein werken”, bevestigt Dufer ons. “Maar dat is om jonge spelers te begeleiden. Niet om jongens weg te plukken bij Mogi. Als makelaar heb ik overigens nooit voor hem gewerkt. Ik had altijd mijn eigen vennootschap.”

Toch maakte Lichtenstein er nooit een geheim van dat hij de werkwijze van Bayat verafschuwde.

En hoe reageren de spelers? Er zijn er natuurlijk die veel aan Mogi Bayat te danken hebben en hem niet zomaar laten vallen. Zo liet Hamdi Harbaoui ons vorige week bijvoorbeeld weten: “Ik wacht de afloop van het onderzoek af, maar neem nu nog geen afstand van Bayat.” Logisch. Door Mogi verdiende Harbaoui miljoenen in het Midden-Oosten, bij Udinese en bij Anderlecht en daarna vond hij onderdak bij Zulte Waregem.

Morioka wil verhuizen

Anderen, zoals Ryota Morioka, willen liever helemaal niets meer met Bayat te maken hebben. Zo was Mogi – naast de vaste makelaars van Morioka – betrokken bij diens overgang van Waasland­-Beveren naar Anderlecht in januari. De Japanner woont in Brussel nu zelfs in een appartement van Mogi, maar Anderlecht kreeg al te horen dat hij na het schandaal liefst zo snel mogelijk weg wil uit die flat. Alleen zijn vertrouwde makelaars mogen nog zaken voor hem regelen.

Al zijn niet alle spelers zo vastberaden als Harbaoui of Morioka. Vele Bayat-, Veljkovic- en Mortelmans-spelers weten niet goed wat ze moeten doen. Sommigen bellen dan al eens naar andere makelaars om advies te in te winnen. De deuren van die bureaus staan alleszins wagenwijd open voor hen.