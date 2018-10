De vermoedelijke elf waarmee Club Brugge mikt op de derde plaats (en 2,7 miljoen): zonder Danjuma, maar met Nakamba

Club Brugge speelt vanavond om 18u55 zijn belangrijkste wedstrijd in deze Champions League-campagne. Zonder Danjuma, maar met Nakamba moet het op zoek naar de drie punten om nu al niet uitgeschakeld te zijn voor de derde plaats.

AS Monaco is de tegenstander. De ploeg van kersvers trainer Thierry Henry zwalpt door de Franse Ligue 1 als een dronken koorddanser en staat pas voorlaatste met slechts één zege. Ook in de Champions League pakte het, net als Club Brugge, nog geen enkel punt. Onze landgenoten in Monegaskische loondienst Youri Tielemans en Nacer Chadli zeggen dat ze klaar zijn voor de Belgische landskampioen. Het is nu of nooit voor Club dat al veel te lang niet meer kon winnen in Europa of zelfs maar een puntje pakken in de Cham­pions League. En als wortel kan het ook tellen: Club strijkt bij een zege 2,7 miljoen euro op en 900.000 euro voor een gelijkspel.

Danjuma out, Mitrovic wellicht naar de bank

Het zag er even naar uit dat Danjuma, na zijn enkelblessure tegen Waasland-Beveren fit zou geraken, maar de ­Nederlander verscheen uiteindelijk niet op de laatste groepstraining. Mogelijk doet Leko opnieuw een beroep op ­Dennis om de linkerflank voor zijn ­rekening te nemen.

Achterin is het afwachten of Mitrovic zijn basisplaats behoudt na zijn slechte prestatie van vrijdag. De Kroaat wordt mogelijk vervangen door Poulain. Op het middenveld ziet het ernaar uit dat Nakamba zijn eerste basisplaats van het seizoen krijgt.

Foto: rr

Toch tweede doelman bij Monaco

Thierry Henry zag ze vallen als vliegen sinds hij trainer werd van AS Monaco. Toch kon Henry gisteren een beetje ­lachen. Hij zal vandaag wellicht niet met zijn onervaren vierde doelman Loïc Badiashile (20) moeten spelen. Op de avondtraining gisteren leek de meer ­ervaren tweede keeper Diego Benaglio (35), die al 19 CL-duels speelde, klaar om de geblesseerde Kroatische vice­wereldkampioen Danijel Subasic te vervangen. Youri Tielemans en Nacer Chadli worden in de basis verwacht.