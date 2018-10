Antwerpen, Vilvoorde en steeds verder: ­relatie tussen Groen en SP.A bereikt vriespunt. “Belediging voor alle politici”

Antwerpen / Vilvoorde -

Het zit er niet alleen bovenarms op in Antwerpen en Vilvoorde. Ook elders naderen de ­relaties tussen Groen en SP.A het vriespunt. Groen neemt stilaan de leiding op links over en gedraagt zich daarnaar. “De groenen spelen het spel nu even scherp als de rest”, zegt politicoloog Carl Devos. En dat steekt. Vooral bij SP.A.