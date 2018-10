Nu moet het gebeuren: waarom Club Brugge hoopt om na 4.700 dagen nog eens punt(en) te pakken in Champions League

Twee jaar en 352 dagen is het geleden dat Club Brugge in Europa nog eens kon winnen (1-0 tegen Legia Warschau in 2015). Twaalf jaar en 320 dagen is het geleden dat Club Brugge nog eens een puntje kon pakken in de Champions League (1-1 tegen ­Bayern München in 2005). Tijd om de vloek te breken. Tijd om een optie te nemen op de derde plaats. ­Tegen AS Monaco moet het ­lukken...