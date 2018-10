COMMENTAAR. Een vurig verlangen van elke voetballiefhebber die het goed meent met het Belgisch voetbal

Kwam die Franse journalist van Canal Plus ons na de persconferentie van Ivan Leko gemeend ongerust vragen: “Gaat het wel goed met die trainer?” Het was hijzelf die de vraag had gesteld, een simpele Monsieur Leko, comment vas-tu? Nu kijkt de trainer altijd wel wat somber met die eeuwig gefronste wenkbrauwen, maar hij is er nog niet overheen. Dat nachtje in de cel raakt hem bijna twee weken later nog steeds. Maar uit zijn antwoord op de vraag van de journalist van Canal Plus sprak een vurig verlangen: “Dit is niet een club die mij een job verschaft. Club Brugge is mijn ­familie, nog meer na wat de supporters me vrijdag aan steun lieten zien. Wat zou ik graag iets teruggeven. Misschien lukt het al tegen ­Monaco.”