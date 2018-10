Turkse supporters lopen storm voor wedstrijd van Anderlecht, paars-wit neemt strikte maatregelen

De Anderlecht-aanhang loopt opnieuw niet storm voor de Europese match van morgen tegen Fenerbahçe, maar de Turkse supporters doen dat wel. Alleen kwam het na het laatste onderlinge duel in 2007 tot zware rellen tussen de harde kern van RSCA en de Fener-fans. Zo’n clash wil paars-wit nu absoluut vermijden.

Anderlecht moet morgen winnen van Fenerbahçe om dat laatste kansje op een Europese overwintering nog te kunnen pakken. De spanning zal te snijden zijn, net als op 29 augustus 2007. Toen verloor RSCA tegen Fenerbahçe met 0-2 in de Champions League-voorrondes. Na die wedstrijd viel de harde kern van paars-wit Turkse supporters aan die zowat overal in het stadion verspreid zaten en samen met de Brusselse aanhang naar buiten gingen. Veel Turken die in ons land woonden, hadden toen tickets gekocht voor zitplaatsen tussen de Anderlecht-fans.

Zo’n scenario is niet voor herhaling vatbaar. Maar hoe hou je Belgische en Turkse fans strikt gescheiden? Wie zegt dat een voetballiefhebber van Turkse origine die al heel zijn leven in België woont niet gewoon een fan is van Anderlecht die in de thuistribunes wil zitten? Je moet opletten dat je niemand discrimineert.

Toch nam Anderlecht enkele maatregelen. Zo worden er enkel tickets voor de thuisvakken verkocht aan mensen die de afgelopen drie seizoenen op z’n minst één andere match van paars-wit bijwoonden. Iedereen moet voor deze blokken ook zijn Belgische identiteitskaart voorleggen en er wordt hoogstens één ticket verkocht per identiteitskaart. Tickets uitdelen aan vrienden is dus geen optie. Gisteren nog werden Belgische Turken die niet aan die voorwaarden voldeden met lege handen naar huis gestuurd. Morgen zijn de loketten niet meer open.

Natuurlijk is er ook nog een tribune voor de uit-supporters. Fenerbahçe kreeg 1.250 tickets ter beschikking. Ze zijn allemaal verkocht, maar kaartjes voor Turkse Belgen konden uitsluitend aan de man worden gebracht via fanclubs van de ploeg in België en onze buurlanden. Die Fener-fans laten hun auto ook beter thuis, want voor de allereerste keer bij een Europese wedstrijd geldt er een combiregeling. De Belgisch-Turkse fans van Fenerbahçe worden vanuit enkele verzamelpunten verplicht met bussen tot aan het stadion gebracht en daarna weer opgepikt.

Er werd ook een groep Anderlecht-supporters verplaatst. Zo hebben de fans van Fenerbahçe een hele tribune voor zich en is er een duidelijke scheiding tussen de twee groepen. De RSCA-fans een andere plek toewijzen was trouwens niet zo moeilijk, want in het stadion zullen morgenavond nog veel lege plaatsen zijn.

Tickets voor thuisvakken: alleen voor wie afgelopen drie seizoenen minstens één match van Anderlecht bijwoonde én Belgische identiteitskaart heeft

Tickets voor uit-tribune: alleen te koop via fanclubs van Fenerbahçe. Bezoekende fans worden per bus naar stadion gebracht