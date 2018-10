CLUBNIEUWS. Anderlecht wil geen risico’s nemen, Genk moet geblesseerde Trossard vervangen

De blessure van Landry Dimata valt beter mee dan verhoopt. Toch lijkt Anderlecht geen risico’s te willen nemen.

ANDERLECHT. Geen risico’s met Dimata

De hamstringblessure van Landry Dimata valt beter mee dan verhoopt. Toch lijkt het “risico” – volgens zijn entourage, althans – om morgen te spelen tegen Fenerbahçe te groot. Ivan Santini houdt zich klaar en Dimata mikt wellicht op de match tegen Eupen van zondag.

Voor Alexis Saelemaekers wordt het in principe zijn grote Europese debuut. De eerste twee matchen miste de 19-jarige door schorsing, nu dwingt hij Andy Najar wellicht naar de bank.

Bij Fenerbahçe raakt spits Islam Slimani – in 2016 Engels kampioen met Leicester – speelklaar.(jug)

KRC GENK. Paintsil vervangt geblesseerde Trossard

RC Genk is gisterenavond geland in Istanbul, waar het morgen Besiktas partij geeft in de Europa League. Zonder Edon Zhegrova (spierblessure), Sander Berge (verrekking kniekuil) en de pas weer herstelde Leandro Trossard. De Rode Duivel blesseerde zich dinsdagochtend op training aan de hamstrings en reisde niet mee. De Genkenaar scoorde dit seizoen al zeven keer in Europa. “Het afhaken van Leandro is uiteraard erg jammer”, zucht trainer Philippe Clement. “Vooral het tijdstip valt bijzonder slecht omdat we voor een heel druk programma staan. Ik had in augustus al voorspeld dat dit zou gebeuren. Het programma dat we afwerken, is in feite niet gezond. ”

Joseph Paintsil komt morgen aan de aftrap tegen Besiktas, al wilde Clement dat gisteren nog niet officieel bevestigen. RC Genk landde gisteren om 18.15 uur in Istanbul na een vlucht van 2,5 uur. Clement en co. vertrokken een dag eerder dan normaal richting Turkije. Vandaag wordt er in de voormiddag getraind op een terrein in de buurt van het spelershotel, ’s avonds om 18.30 uur wordt er kennisgemaakt met de grasmat van het Vodafone Park van Besiktas. De kans dat Pepe met Besiktas zal kunnen aantreden is klein. De ex-verdediger van Real Madrid is nog niet voldoende hersteld van een blessure. Ook Ljajic zal waarschijnlijk forfait moeten geven. (krli)

AA GENT. Odjidja én Verstraete weken out

Pech voor AA Gent, want de Buffalo’s moeten de komende weken hun middenveld herschikken. Bij Vadis Odjidja werd in de 0-4-zege tegen KV Oostende de mediale band van de knie geraakt. Hij is enkele weken out. Ook bij Birger Verstraete, die de voet van Vanlerberghe op zijn onderbeen geplant kreeg, is de schade aanzienlijk. Hij sloeg zijn enkel om en scheurde daarbij de laterale ligamenten. Dat betekent ook enkele weken onbeschikbaarheid. Er wordt onderzocht of er ook nog een barstje in zijn kuitbeen zit. Brecht Dejaegere keert voor de thuismatch tegen Charleroi van vrijdag terug uit schorsing en nieuwkomer Eric Smith speelde maandag 76 minuten met de beloften.(vdm, ssg)

LOKEREN. Vidarsson leidt de training

Ook zonder trainer Peter Maes ging het voetbal in Lokeren gisteren gewoon door. Assistent Arnar Vidarsson nam gisteren de honneurs waar op het trainingsveld. In de voormiddag stond er een intensieve veldtraining op het programma. In de namiddag kregen de spelers dan weer een krachttraining voorgeschoteld. Vandaag hebben ze overigens een dagje vrij. De beloften speelden maandagavond al gelijk tegen de buren uit Gent. De Mey bracht Lokeren kort voor rust op voorsprong. David lukte op het uur de gelijkmaker.(whb)

STANDARD. Lestienne weer bij de groep

Maxime Lestienne heeft de groepstraining hervat bij Standard. De 26-jarige vleugelaanvaller liep een maand geleden in het verloren beker-duel tegen Knokke (1-2) een spierscheur op in de kuit. Het lijkt echter uitgesloten dat Lestienne morgen al in de selectie zit.(bfa)

ANTWERP. Winst in oefenmatch tegen Westerlo

Antwerp heeft gisterenochtend een oefenwedstrijd tegen KVC Westerlo met 1-0 gewonnen. Het doelpunt werd gescoord door de twintigjarige belofte Nando Nostlinger. Alleen spelers die afgelopen weekend op de bank zaten of niet speelden, kwamen in actie. Onder anderen Hairemans, Bolingi, Borges, Batubinsika, Govea, Opare, Baby en Nazaryna speelden mee, aangevuld met jongens van de beloften.

Sambou Yatabaré hervatte de groepstrainingen, waardoor op dit moment iedereen bij Antwerp helemaal fit is.(gegy)

STVV. De Norre en Bezus allicht out tegen Club

STVV-trainer Marc Brys moet allicht fors sleutelen aan zijn basiselftal van zaterdag tegen landskampioen Club Brugge. Bij Casper De Norre kwam intussen een scheurtje aan de ligamenten aan het licht. Ook Roman Bezus kon gisteren niet meetrainen met de groep. Hij heeft immers een barstje in de enkel en de kans dat hij de topper haalt, is evenzeer miniem. Verder blijft het ook nog wachten op de paraatheid van Takahiro Sekine. Zijn Japanse collega Yuta Koike verscheen dinsdag gelukkig dan weer wel op het oefenveld.(gus)