Buren halen slag thuis. Nieuwe speeltuin na vijf maanden weer gesloten: “Onhoudbaar was het. Mensen konden niet meer normaal in hun huis wonen”

Hoboken -

Amper vijf maanden na de opening is een speeltuin in Hoboken alweer gesloten. De reden: overlast in de buurt. “De toestand was onhoudbaar”, klinkt het bij het kabinet van burgemeester De Wever, maar districtsschepen van Jeugd Omar Fathi voelt zich gepasseerd en overweegt de beslissing aan te vechten.