Trump over dood Saudische journalist: “Een van de ergste doofpotoperaties ooit”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi dinsdag bestempeld als “één van de ergste doofpotoperaties in de geschiedenis”. Volgens zijn buitenlandminister Mike Pompeo hebben de Verenigde Staten al een aantal verdachten geïdentificeerd en zullen die gestraft worden.

“Ze hadden een heel slecht origineel concept, het was slecht uitgevoerd en de doofpotoperatie nadien was één van de ergste in de geschiedenis van doofpotoperaties”, verklaarde Trump. “Iedereen die bij dit plan betrokken is, is in de problemen, zou in de problemen moeten zijn.”

Hij merkte nog op dat Saudi-Arabië een gemeen deel van de wereld is, “maar dat is geen excuus”, klonk het.

Gevraagd naar de uitlatingen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over de moord op Khashoggi, zei Trump dat die “nogal hard was voor Saudi-Arabië”.

Momenteel verblijft de CIA-directrice in Turkije en Trump gaat op basis van haar rapport snel beslissen hoe hij gaat reageren op het schandaal, klonk het. De president is van plan om het Amerikaanse Congres daarbij te betrekken.

“Verdachten geïdentificeerd”

De Verenigde Staten hebben volgens hun minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo alvast een aantal verdachten voor de moord geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit kringen van de geheime dienst, het koningshuis, het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere Saudische ministeries, klonk het dinsdag. “We nemen gepaste maatregelen tegen hen, waaronder het intrekken van hun visum of het weigeren van een visum”, zei Pompeo.

De minister van Buitenlandse Zaken liet nog verstaan dat het hier niet bij blijft. “Deze straffen zijn niet het laatste woord dat hierover is gezegd”. Over hoeveel mensen het gaat en hun identiteit, maakte Pompeo niet bekend.

Zowel Trump als Pompeo herhaalden dinsdag wel dat Saudi-Arabië een belangrijke bondgenoot blijft van de VS.