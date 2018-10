Miljardair Soros haalt uit naar “haatdragende retoriek” Amerikaanse politiek na bom in zijn brievenbus

George Soros’ stichting heeft dinsdag uitgehaald naar de “haatdragende retoriek” in de Amerikaanse politiek. Aanleiding is het verdachte pakket dat gevonden werd in het huis van de miljardair in een voorstad van New York.

“De politiek van haat die ons discours vandaag domineert in de VS, en in zoveel andere landen in de wereld, voedt extremisme en geweld”, zegt Soros’ Open Society Foundations in een persbericht. “In dit klimaat van angst, leugens en groeiend autoritarisme is het genoeg om je mening te uiten om met de dood bedreigd te worden.”

De politie kwam maandag ter plaatse aan het huis van de Amerikaans-Hongaarse filantroop in Bedford, ongeveer tachtig kilometer ten noorden van Manhattan. In de brievenbus was “een verdacht pakket” gevonden. “Een bediende van de residentie opende het pakket, en er leek een explosief in te zitten”, zei de politie van Bedford. “Hij liet het achter in een bebost gebied en belde ons op.”

Een anonieme politiebron zei aan de New York Times dat het explosief “proactief tot ontploffing is gebracht”. Het onderzoek naar de dader is lopende.

“Kavanaugh-tegenstander en migrantenkaravaan betaald”

Soros, die liberale en progressieve goede doelen steunt, is hevig onder vuur komen te liggen van extreemrechtse conservatieven in de VS en in zijn thuisland Hongarije.

Eerder deze maand beweerde Donald Trump zonder enig bewijs dat de vrouw die een Republikeinse senator in een lift in het nauw dreef om de benoeming van Brett Kavanaugh aan het Hooggerechtshof tegen te houden, “betaald is door Soros en anderen”.

Onlangs speculeerde het Republikeinse parlementslid Matt Gaetz dat de Centraal-Amerikaanse vrouwen en kinderen die deel uitmaken van de ‘migrantenkaravaan’ naar de VS door Soros betaald zijn. Open Society ontkende de beschuldigingen, waarna Gaetz zijn woorden introk.

De stichting verleent onder meer bijstand aan asielzoekers in Europa. In zijn thuisland Hongarije ligt Soros onder vuur bij de rechtse regering-Orban.