VUB ontwikkelt app om zorg chronisch zieken beter en minder duur te maken

VUB-professor An Jacobs en onderzoekster Janneke Kuipers hebben een applicatie ontwikkeld die mensen met meerdere chronische aandoeningen toelaat op een tablet hun medische toestand thuis op te volgen. De VUB spreekt in een persbericht van “een belangrijke stap in het verbeteren van de totaalaanpak van chronische aandoeningen met meer efficiëntie, integratie en coördinatie”. Volgens de universiteit komt dit zowel de zorg van de patiënten als de kosten ervan ten goede.

De VUB merkt op dat in Europa vandaag ongeveer 50 miljoen mensen met meerdere chronische aandoeningen leven. 70 tot 80 procent van de kosten in de gezondheidszorg gaan naar de zorg voor die chronische aandoeningen. “Vandaag ligt de focus bij die patiënten vaak op elke aandoening apart. Daardoor is de zorg te weinig patiëntgericht door een gebrek aan integratie en coördinatie”, klinkt het.

De nieuwe applicatie van ProACT, deel van de onderzoeksgroep Studies in Media Innovation & Technology (SMIT) van de VUB en Imec, moet patiënten met chronische aandoeningen helpen om hun verschillende aandoeningen beter onder controle te houden. De applicatie bundelt automatisch de resultaten en informatie van verschillende metingen van onder meer bloeddruk en bloedglucose.

“De verzamelde informatie wordt op een overzichtelijke wijze getoond zodat de patiënt in één keer een totaalbeeld krijgt van zijn of haar medische situatie”, klinkt het. De patiënten krijgen gepersonaliseerde tips en opdrachten of doelen om hun toestand te verbeteren of stabiel te houden.

Patiënten gezocht om app te testen

Volgens professor An Jacobs is het gebruikscomfort groot en patiëntgericht, “wat de doeltreffendheid van de zorg erg bevordert”. De onderzoekers van ProACT zoeken nog extra patiënten om de app te testen. Zij moeten ouder zijn dan 65 jaar en lijden aan minstens twee chronische aandoeningen zoals diabetes, chronische bronchitis/emfyseem, congestief hartfalen, chronisch hartfalen/coronaire hartziekten of andere hart- en vaatziekten.

“De patiënten die de app vandaag gebruiken, getuigen dat ze een beter inzicht en overzicht hebben van de symptomen en meer controle hebben over hun totale toestand. Dit brengt rust en minder stress in het leven van deze mensen, wat ook hun gezondheidstoestand ten goede komt”, aldus Jacobs.