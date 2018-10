Ecuador roept op te protesteren tegen Aldi-plan om minder te betalen voor bananen

Ecuador, de belangrijkste exporteur van bananen ter wereld, stelt aan de Latijns-Amerikaanse producenten voor om front te vormen tegen het voornemen van de Duitse warenhuisketen Aldi om een euro minder te betalen voor een kist fruit in 2019. “We moeten met alle producenten uit de regio front vormen, om te vermijden dat Aldi dit grote onrecht begaat”, zei de directeur van de Organisatie van Bananenexporteurs van Ecuador (AEBE), Eduardo Ledesma.

Ledesma betreurde dat Aldi deze beslissing “unilateraal en zonder enige rechtvaardigheid” wil doordrukken. Volgens hem zou die neerkomen op een “parallel douanetarief” binnen de Europese Unie. Een kist bananen van 20 kilo kost op dit moment 8 dollar (ongeveer 7 euro).

“We kunnen in geen geval deze vermindering met een euro toelaten, want het zou de hele bananenketen beïnvloeden”, zei de directeur van AEBE. Volgens hem bekijken de Latijns-Amerikaanse bananenproducenten, waaronder Colombia en Costa Rica, deze woensdag de zaak op een internationaal forum van de sector in Guayaquil, waar AEBE zijn hoofdkwartier heeft.