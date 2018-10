Analisten maken brandhout van Man United en Mourinho na nederlaag tegen Juve: “Jongens tegen mannen”

De nederlaag van Manchester United tegen Juventus (0-1) is aan de andere zijde van het Kanaal niet goed aangekomen. Analisten Paul Scholes en Rio Ferdinand zagen een mak United dat op geen enkel moment in aanmerking kwam voor de zege. “Jongens tegen mannen”, oordeelde Rio Ferdinand.

Maar ook de aanpak van José Mourinho was een gespreksonderwerp. Beide clubiconen hekelden de defensieve aanpak van Mourinho en erkenden een gebrek aan werklust. Scholes: “Het erge is dat zowel spelers als fans zich schijnbaar neerleggen bij dit soort wedstrijden. Juventus presenteerde zich als een team op hoog niveau en lijkt mij klaar te zijn om de Champions League te winnen.”

Rio Ferdinand had daar weinig aan toe te voegen. “Als je de wedstrijd in één zin moet samenvatten: jongens tegen mannen. Vooral aan de bal was het verschil in kwaliteit immens groot. United werd gewoon overklast.”

Dat Cristiano Ronaldo na afloop een staande ovatie kreeg van zowel de meegereisde Juve-fans als van het thuispubliek, vat heel de sfeer in Manchester samen, concludeert The Sun die in haar commentaren opvallend mild bleef voor de thuisploeg.

Pogba versus Cristiano

Voor de website van The Daily Mail was de wedstrijd terug te brengen tot een duel tussen wereldkampioen Paul Pogba en supervedette Cristiano Ronaldo. “Twee spelers die hun team naar een hoger niveau moeten tillen en slechts één is daarin geslaagd”, aldus The Mail die erkenden dat er een groot klasseverschil tussen beide teams merkbaar was.

De meeste analisten kunnen zich zelfs vinden in Mourinho’s waarschuwing aan het adres van de United-bazen. “We moeten ’s werelds beste spelers onder contract nemen als we het niveau van Juventus willen bereiken”, klonk het gisteren na de wedstrijd en daarin lijkt niemand de Portugese coach ongelijk in te geven.

“Out-thought, out-passed, out-classed”, is de veelzeggende titel van The Daily Telegraph, “Ron Number”, kopt The Mirror om er fijntjes aan toe voegen dat Mourinho zich in “a real mess” bevindt.

Italië danst

In de Laars werd de zege van Juve op het veld van United uiteraard met grote titels onthaald. “Heren van Europa”, kopt La Gazzetta dello Sport na de triomf op Old Trafford. Dat Juventus voor de vijfde keer op rij een uitwedstrijd in de Champions League wint, is een clubrecord en ook de hoogconjunctuur van de Italiaanse clubteams, in tegenstelling tot de nationale ploeg, is een vaststelling die de Italiaanse analisten graag maken. Toch gaat het in de Italiaanse pers toch vooral over de terugkeer van Cristiano Ronaldo naar Old Trafford en de crisis waarin José Mourinho zich bevindt. Dat hij door de Juve-fans verbaal op de korrel werd genomen en zichtbaar reageerde, was ook de Italiaanse journalisten niet ontgaan.