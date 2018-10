Defensiespecialist Van der Maelen (SP.A): “Hoorzitting over F-16’s is een schertsvertoning”

Brussel - De hoorzitting die de Kamer woensdagmiddag organiseert over de opvolger van de F-16’s, “komt veel te laat”. Dat zegt sp.a-parlementslid Dirk Van der Maelen. “In een bananenrepubliek toont de regering meer respect voor het parlement dan hier. Een parlement dat serieus genomen wil worden, kan dit niet aanvaarden”, klonk het in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Op voorzet van premier Charles Michel (MR) komen de Kamercommissies Defensie en Bedrijfsleven woensdagmiddag om 14 uur bijeen voor een hoorzitting rond het F-16-vervangingsdossier. Kolonel Harold Van Pee, die de leiding heeft over het dossier, komt er tekst en uitleg geven. Volgens verschillende bronnen beslist de regering deze week nog over de opvolger van de F-16-gevechtsvliegtuigen.

“Veel te laat” per sms verwittigd

De hoorzitting “komt veel te laat”, zegt sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen. “Wij zijn gisterenavond laat per sms verwittigd dat er vandaag een vergadering is, en ik begrijp dat de regering morgen al beslist. Dit is een schertsvertoning. Een parlement dat serieus genomen wil worden, kan dit niet aanvaarden.”

Van der Maelen is misnoegd omdat het parlement het dossier volgens hem niet meer kan bestuderen vooraleer de regering de knoop doorhakt. “We weten dat de informatie al maanden beschikbaar is. Men had heel gemakkelijk begin september een hoorzitting kunnen organiseren. Dan hadden we de tijd om de ingewikkelde dossiers en de technische uitleg te bestuderen, en een debat met de minister te hebben.”

De sp.a’er vraagt nu om de beslissing uit te stellen om de parlementsleden de nodige tijd te geven. “Ik wil daar gerust mijn hele herfstvakantie aan spenderen, om dan maandag na de vakantie een plenair debat te hebben met de premier en de minister van Defensie. Zo moet dat in een parlementaire democratie. Als dat niet gebeurt, dan zitten we in een bananenrepubliek.”