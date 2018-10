En dan nu iedereen recht, alstublieft

'Zitten is het nieuwe roken' en 'rechtstaan is het nieuwe bewegen'. Foto: Jobat.be

Er waait een nieuwe wind door het kantoorleven. Het is niet alleen ‘zitten is het nieuwe roken’, maar ook: ‘rechtstaan is het nieuwe bewegen’. Steeds meer bedrijven laten hun medewerkers meer rechtstaan. En minder zitten.

Het is de Belgische Cardiologische Liga die aan de alarmbel trekt. Zittend leven wordt beschouwd als de vierde grootste risicofactor op overlijden in de hele wereld. Per week besteden we minder dan 150 minuten aan fysieke activiteiten.

Om tegen die wereldwijde kwaal te strijden, lanceerde de Cardiologische Liga recent een preventiecampagne, gericht op Belgische bedrijven, om werknemers uit hun stoel te krijgen (en houden) onder de leuze: Please stand up! Met deze campagne hopen ze zo veel mogelijk bedrijven bewust te maken van de risico’s van zittend leven voor de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers.

Goed voor het hart

Ook al beginnen meer en meer bedrijven er een beroep op te doen, toch is het gebruik van aangepaste sta-bureaus of vergadertafels nog een onderbenut alternatief. Want rechtstaand vergaderen is goed voor het hart.

“Een zittend leven is een stiekeme en onderschatte factor”, benadrukt Freddy Van de Casseye, algemeen directeur van de Belgische Cardiologische Liga. “Het is er een die de gezondheid van ons hart en onze bloedvaten elke dag opnieuw bedreigt. Daarom: Please stand up!”

