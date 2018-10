Zeker 200 liter regen per vierkante meter nodig om watertekorten aan te vullen

U zal het niet graag horen maar het moet dringend regenen. Niet een paar uur maar een paar dagen aan een stuk. Want de natuur smeekt om water. Nieuwe maatregelen dringen zich niet op. Omdat we in deze tijd van het jaar veel minder water nodig hebben.

“We moeten spaarzaam blijven omgaan met water. Maar situaties zoals in de zomer, zijn gelukkig voorbij. Omdat het niet meer zo warm is en we bijgevolg ook minder water nodig hebben. Maar het blijft te droog en het moet dringend regenen. Veel regenen”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Volgens de droogtecommissie staan de grondwaterlagen heel laag maar dringen zich geen maatregelen op. “We volgen de situatie wel op de voet”, zegt Smet.

Maandag werd het laatste captatie- en recreatieverbod in Vlaanderen opgeheven. Dat had niet alleen met het waterpeil te maken, ook met de aanwezigheid van blauwalgen. Dat is goed nieuws voor landbouwers die weer volop kunnen sproeien. Al is het eigenlijk te laat. Veel gewassen zijn door de droogte veel kleiner dan andere jaren wat een serieuze streep door de rekening betekent voor landbouwers.

Nergens in Vlaanderen gelden vandaag nog zomerse maatregelen. Anders is dat in Wallonië waar opnieuw gevraagd wordt om het waterverbruik te matigen. Op sommige plaatsen mag men auto’s niet meer wassen of terrassen niet meer afspuiten.

In Bütgenbach, in Duitstalig België, staan de waterreservoirs op het laagste peil ooit en wordt zelfs water met tankwagens aangevoerd vanuit Duitsland.

In Nederland liggen woonboten op het droge Foto: Hollandse Hoogte / Bert Spiertz

Bij ons heeft de scheepvaart geen last van lage waterstanden op bevaarbare wateren. Anders is dat in Nederland waar op sommige plaatsen een beperking geldt van de vracht of waar sluizen maar een paar keer per week bediend worden. Op sommige waterlopen liggen de woonboten zelfs bijna op het droge.

Enkel een natte herfst en winter kan de watertekorten weg werken. Afhankelijk van de plaats is 200 liter per vierkante meter water nodig. Of meer.

Maar volgens het KMI wordt niet meteen veel regen verwacht.