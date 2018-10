Celstraf en monsterboete voor Antwerpse oplichtster (63) die slachtoffers honderdduizenden euro’s lichter maakte

Brugge / Knokke-Heist / Antwerpen - De Brugse correctionele rechtbank heeft een 63-jarige Antwerpse vrouw veroordeeld tot drie jaar effectieve celstraf voor grootschalige feiten van oplichting. Gina Heirman gaf zich onder andere uit voor een Brusselse onderzoeksrechter en moet aan haar slachtoffers in totaal ruim 660.000 euro betalen. Het openbaar ministerie had minstens vier jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd.

De bal ging aan het rollen toen Christine V. in mei 2017 klacht indiende tegen de beklaagde. De vrouw uit Knokke had samen met haar kinderen op amper een maand tijd liefst 259.000 euro betaald aan de oplichtster. Gina Heirman had de slachtoffers wijsgemaakt dat ze als onderzoeksrechter “Geneviève Vanderdonckt” geld nodig had voor terreurbestrijding. De Antwerpse werd aangehouden en zit sindsdien in voorhechtenis.

Het onderzoek bracht aan het licht dat Heirman elf slachtoffers in totaal bijna 700.000 euro lichter maakte. Zo liet ze een bejaarde vrouw geloven dat ze geld nodig had om een rekening met een groot bedrag te kunnen deblokkeren. “Mijn cliënte heeft haar laatste geld aan Heirman gegeven, zelfs de rekeningen voor haar kleinkinderen heeft ze geplunderd”, aldus de advocate van de burgerlijke partij.

Losgeld voor Anthony De Clerck

Gina Heirman was absoluut niet aan haar proefstuk toe. Tussen 2000 en 2008 overtuigde ze tientallen mensen om haar grote sommen geld toe te vertrouwen. Ze maakte de slachtoffers wijs dat ze behoorde tot de ondernemersfamilie De Clerck. Daardoor had ze zogezegd geld nodig om het losgeld dat betaald werd na de ontvoering van Anthony De Clerck terug te kunnen krijgen. Voor die feiten werd ze in 2010 tot zeven jaar effectieve celstraf veroordeeld. In die periode maakte ze zelfs een begeleider in de gevangenis geld afhandig.

“Op 16 maanden voorhechtenis heb ik gezien hoe haar fierheid en zelfzekerheid langzaam is afgebrokkeld”, pleitte haar advocaat Jorn Verminck. De verdediging benadrukte dat de vrouw begeleiding nodig heeft. “Korte gevangenisstraffen hebben in het verleden nooit geholpen. Ze is er in 1986 mee begonnen, het is een never ending story”, reageerde de rechter.

De andere raadsman van de beklaagde stelde met succes een straf van drie jaar cel voor. “Op die manier hangt er sowieso een zwaard van Damocles boven haar hoofd”, aldus meester Anthony Mallego. Gina Heirman drukte ten slotte haar spijt uit. “Ik heb besef van mijn probleem en heb in de gevangenis onmiddellijk om begeleiding gevraagd, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Ik zeg dit niet alleen voor mezelf, maar ook voor de andere gevangenen.”

Ook schoonzoon betrokken

Ook de schoonzoon van de oplichtster moest zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Guy D. (48) kocht samen met zijn schoonmoeder twee Rolex-horloges in Luxemburg en probeerde 900 euro te storten op haar gevangenisrekening. De man ontkent elke betrokkenheid bij witwaspraktijken. Zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke vroeg dan ook de vrijspraak.

“Guy probeerde mij te helpen, maar ik heb hem gemanipuleerd. Die jongen verdient dat niet, ik begrijp niet dat hij hier zit”, verklaarde Gina Heirman op de vorige zitting. De rechter volgde het pleidooi van de verdediging en sprak D. vrij. De dochter van Heirman was door de raadkamer al buiten vervolging gesteld.