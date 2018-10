Vijf jaar cel voor dodelijke messteek tijdens discussie om 40 euro

Gent - Daniël E., de dertiger uit Ledeberg die in juli 2017 zijn kennis Sam G. doodstak op straat tijdens een discussie over veertig euro, is woensdagochtend tot vijf jaar effectieve celstraf veroordeeld. Daarmee legt rechter Hans De Waele hem de maximumstraf op voor de feiten waarvoor hij werd vervolgd.

De rechtbank besliste eerder al dat E. niet de bedoeling had om Sam te doden, en hij dus vervolgd werd voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg in plaats van voor doodslag. Daardoor riskeerde Daniël E. “maar” vijf jaar cel. “Ik vraag die vijf jaar cel ook, en had ik meer kunnen vragen had ik dat gedaan”, pleitte het parket tijdens de behandeling van de zaak.

Rechter Hans De Waele ging woensdagochtend mee in die redenering, en legde E. de maximumstraf van vijf jaar op. “Slagen en verwondingen met de dood tot gevolg is een van de meest ernstige misdrijven in onze samenleving”, klonk het. “Wie raakt aan het recht op leven, raakt aan de essentie van onze samenleving.” E. verscheen in het verleden al voor de rechtbank voor onder meer drugsfeiten, waardoor hij “geen gunsten meer kan krijgen”.

Banale oorzaak, vreselijke gevolgen

De dader werd door de rechtbank nog eens op de banale oorzaak van de feiten gewezen. “De aanleiding van de dodelijke steekpartij vorige zomer is bijzonder triest en banaal. Een discussie over enkele tientallen euro’s met dergelijke onherroepelijke en vreselijke gevolgen, het is zinloos en onbegrijpelijk”, klonk het.

De moeder van het slachtoffer sprak tijdens de vorige zitting de doder van haar zoon rechtstreeks aan. Ze hoopte dat E. in de gevangenis tot inkeer komt, en eindelijk de drank en drugs afzweert om zijn leven opnieuw op de rails te krijgen. “Dan is de dood van Sam toch niet voor niets geweest”, zei de moeder toen.

Ze kreeg een morele schadevergoeding van 25.000 euro toegewezen. “We zijn gevoelig afgeweken van de indicatieve tabel”, aldus rechter De Waele. “Rekening houdend met het feit dat Sam enig kind was en op jonge leeftijd op een gewelddadige manier om het leven werd gebracht, denken we dat dat bedrag op zijn plaats is."