Arbeider (40) overleden, collega zwaargewond nadat stelling instort aan Centraal Station Antwerpen

Antwerpen - Aan het Centraal Station van Antwerpen is woensdag een stelling ingestort. Daarbij is één arbeider (40) overleden, een tweede (35) raakte zwaargewond gevallen, beiden Hongaren. Het medisch interventieteam kwam ter plaatse met speurhonden om te zoeken naar eventuele passanten die onder het puin zouden zitten. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is voorlopig onduidelijk.

Wie woensdag door de Pelikaanstraat wil passeren, heeft er geen doorkomen aan. Om een nog onduidelijke reden is daar een volledige stelling naar beneden gedonderd. Het gedeelte viel pal tegenover het Centraal Station van Antwerpen neer. Daarbij is één dode, een 40-jarige arbeider, gevallen. Een andere arbeider (35) werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel. Het gaat om arbeiders die aan het werk waren op de ingestorte constructie. Hun collega’s worden opgevangen door slachtofferzorg van de politie.

Foto: rr

De brandweer kwam massaal ter plaatse om de stelling voor de nieuwbouwwerf van bouwbedrijf Cordeel - vooral met de hand - voorzichtig te ontmantelen. Tot zolang blijven ook de medische diensten stand-by.

Met speurhonden en een warmtecamera werd gezocht naar eventuele andere slachtoffers, al hadden de hulpdiensten geen concrete aanwijzingen dat er nog slachtoffers onder de stelling lagen en ook werd niemand als vermist gemeld. Het arbeidsauditoraat startte een onderzoek.

Straat afgesloten

Door de ravage is de straat in beide richtingen afgesloten, ook voor voetgangers en fietsers. De politie vraagt om de omgeving te vermijden en het station alleen binnen te gaan via het Koningin Astridplein, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Het incident heeft ook gevolgen voor de buslijnen 17, 20, 21, 32 en 191, meldt De Lijn Antwerpen in een persbericht. De bushaltes Mercatorstraat, Kievitstraat en Centraal Station Perron 10 worden niet bediend. In beide richtingen volgen de bussen een omleiding via de Plantin Moretuslei en de Quinten Matsijslei. De premetrolijnen 2, 6, 9 en 15 onder de Pelikaanstraat rijden normaal.

De stelling was opgetrokken voor een nieuwbouwwerf van Cordeel, zo bevestigt het bouwbedrijf. De woordvoerster heeft geen verdere concrete informatie en verwijst door naar de hulpdiensten.

IN BEELD. Ravage aan Centraal Station nadat stelling instort

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: sar

Foto: sare

Foto: sare

Foto: sare

Foto: sare

Foto: sare

We zijn massaal ter plaatse bij #instorting van stelling aan #Pelikaanstraat, aan Centraal Station. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. De operationele coördinatiefase is afgekondigd. Vermijd de omgeving & volg de instructies van @LPAntwerpen. (Foto: @StationschefBMO) pic.twitter.com/FJbFadP0XC — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) October 24, 2018