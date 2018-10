Feestende voetbalfans oorzaak van drama met roltrap in Rome?

Het drama met de roltrap in een metrostation in Rome waarbij meer dan twintig gewonden vielen, vond volgens getuigen plaats nadat Russische voetbalfans nogal wild te keer gingen. Italiaanse media spreken over dronken fans die aan het springen en feesten waren. Of er een causaal verband is tussen de twee, wordt nog onderzocht door de lokale autoriteiten. Ook een verouderde infrastructuur ligt mogelijk aan de oorzaak.

Het incident vond dinsdagavond plaats rond 7.30 uur in het metrostation Repubblica in Rome: meer dan twintig mensen raakten gewond toen een roltrap er op hol sloeg. Het onderzoek naar de precieze oorzaak loopt nog, maar het gedrag van feestende fans behoort tot de mogelijkheden.

Foto: EPA-EFE

Te wilde Russische voetbalfans?

Op beelden is te zien dat de elektrische trap geheel onverwacht een aantal versnellingen hoger schakelt. Daardoor worden de mensen in een rotvaart naar beneden gerold en vervolgens op elkaar geduwd. Meer dan twintig mensen kwamen er met lichte verwondingen aan voeten of benen én een grote schrik vanaf, één man raakte zwaargewond: zijn voet werd gedeeltelijk gescheiden van zijn been.

Onder de gewonden bevinden zich heel wat Russische voetbalfans die onderweg waren naar het Champions League-duel tussen AS Roma en CSKA Moskou. In Italiaanse media wordt nu een verband gesuggereerd tussen de “luidruchtige, dronken fans” en het op hol slaan van de roltrap: getuigen zeggen dat de roltrap pas versnelde nadat er nogal wild werd tekeer gegaan. Ook Virginia Raggi, de burgemeester van Rome, haalde in een interview aan dat er mogelijk gefeest werd op de roltrap. De fans zelf ontkennen echter dat ze aan het roepen of springen waren.

Het officiële onderzoek door de autoriteiten loopt nog. Foto: AP

Slechte infrastructuur

Over de precieze oorzaak van het incident werd nog niet gecommuniceerd door de Italiaanse autoriteiten, hun officiële onderzoek loopt nog. Ook de infrastructuur van het metrostation en dat van de roltrap wordt onderzocht.

Het openbaar vervoer in Rome is al vaker bekritiseerd, het zou verouderd en daardoor gevaarlijk zijn. De voorbije jaren werden bijvoorbeeld al heel wat bussen uit dienst genomen nadat ze zonder aanleiding vuur vatten. Het meest recente voorbeeld van gevaarlijke infrastructuur is de ingestorte brug in Genua, waarbij maar liefst 43 mensen om het leven kwamen.

Het is niet de eerste keer dat er incidenten gebeuren met een roltrap. In 2015 overleed een vrouw in een Chinees winkelcentrum nadat ze door de vloer zakte aan het einde van de roltrap. Haar zoon werd op het nippertje gered. In maart 2017 raakten 20 mensen gewond in een winkelcentrum in Hong Kong toen een roltrap plots van richting veranderde.

