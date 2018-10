E313 richting Antwerpen volledig versperd na zwaar ongeval met vier vrachtwagens

De E313 richting Antwerpen in Ranst is woensdag sinds 10.10 uur volledig versperd na een botsing met vier vrachtwagens. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum, dat aanraadt de snelweg te vermijden. Het Verkeerscentrum kan nog niet zeggen wanneer de situatie opgelost zal zijn.

Van de vier vrachtwagens moeten er twee getakeld worden, meldt woordvoerder Peter Bruyninckx. De snelweg richting Antwerpen is er volledig afgesloten, omdat er ook brandstof op het wegdek is gelekt.

In beide richtingen staat al 5 kilometer file. Richting Antwerpen staat het verkeer gewoon stil. De auto’s moeten de snelweg verlaten in Massenhoven en via de E34 naar Antwerpen, maar het Verkeerscentrum waarschuwt in de wijde omgeving al om de snelweg in Geel te verlaten en zo naar de E34 te rijden. In de richting van Hasselt staat er een kijkfile.

Verkeer dat van Hasselt naar Gent moet en omgekeerd, krijgt de raad om via Brussel te rijden.