'Superheld' Neymar laat bijzondere nieuwe tattoo zetten en poseert halfnaakt met broer

Paris Saint-Germain neemt het woensdagavond in de Champions League op tegen Napoli. Met Neymar naast Edinson Cavani en Kylian Mbappé in de driemansaanval. Als de Braziliaan al herstelt is van het zetten van een nieuwe tattoo, natuurlijk.

Neymar haalde de 'superheldenfan' in zich naar boven en liet een tattoo zetten waarbij Spiderman en Batman te zien zijn. Ze scheuren zich als het ware uit zijn lichaam, onder het woord 'Blessed' (gezegend).

Yes, it is real.. pic.twitter.com/ItEHh5CJ7w — Brazil Football ???? (@BrazilEdition) 23 oktober 2018

Na afloop vond Neymar ook nog de tijd om te poseren met zijn broer Gabriel. In blote borstkast natuurlijk!