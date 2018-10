Leeuwenwelp gevonden in appartement in buitenwijk Parijs

In een appartement in Valenton, in de regio Parijs, is dinsdagavond een illegaal gehouden leeuwenwelp aangetroffen. Dat is vernomen van een bron bekend met de zaak. De eigenaar is gearresteerd.

Het dier, een vrouwtje van anderhalve maand oud, werd gevonden in een kinderbedje bij de buren van de 30-jarige eigenaar. De man zelf, geen onbekende van het gerecht, zat verstopt in een kast. Hij is gearresteerd en de politie is een onderzoek gestart.

Het welpje “is in zeer goede gezondheid” en werd gevangen. De ordediensten kwamen achter het bestaan van het dier nadat video’s ervan circuleerden op het internet. Een man uit Esonne liet daarin verstaan dat de welp te koop was. Hij vroeg er 10.000 euro voor.

Het dier, “dat zeker gestolen is” zou door de opgepakte man gekocht zijn. Hij zou van plan geweest zijn om het door te verkopen.

Het is niet voor het eerst dat een roofdier gesignaleerd werd in een appartement in de buurt van Parijs. In oktober 2017, vond de politie King, ook een leeuwenwelp, terug in een kooi. Het dier werd opnieuw vrijgelaten in Zuid-Afrika. Ook toen werd de eigenaar betrapt door berichten op de sociale media.