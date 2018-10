Vrouw van voorzitter Waasland-Beveren reageert: “Mijn man staat recht in zijn schoenen”

Natascha van Meirvenne, de vrouw van Waasland Beveren-voorzitter Dirk Huyck, roept de onschuld van haar man uit. Speurders zagen hoe spelersmakelaar Dejan Veljkovic vijf dagen voor de degradatiewedstrijd KV Mechelen-Waasland Beveren, een ontmoeting had met Huyck in haar interieur- en keukenzaak in Beveren.

“Maar mijn man heeft op geen enkel ogenblik iets gedaan om een match te vervalsen of te beïnvloeden”, zegt Van Meirvenne. “Hij staat recht in zijn schoenen en de waarheid staat aan zijn kant.” Het gerecht stelde Huyck in verdenking van criminele organisatie en passieve corruptie maar is vrijgelaten onder voorwaarden.

“Door het onderzoek kan hij zich niet verdedigen in de media”, zegt Natascha van Meirvenne. “Dit weegt heel zwaar op hem en het liefst van al zou hij zelf zijn onschuld uitschreeuwen. Ik voel mij geroepen om dit in zijn plaats te doen na alle verschijningen in de pers. Deze zaak weegt zwaar op ons gezin en ik vind het bijzonder jammer dat het proces in de media gevoerd wordt. Mijn man heeft het volste vertrouwen in het gerecht en zal op het gepaste ogenblik reageren. Ik hoop dat de pers onze privacy respecteert.”