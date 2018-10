Zelfs eeuwige fan José Mourinho kan het niet langer ontkennen: “Lukaku is momenteel niet op z’n best”

Acht wedstrijden op rij heeft Romelu Lukaku al niet meer gescoord. De kritiek in Engeland zwelt aan en zelfs José Mourinho kon na de nederlaag van Manchester United tegen Juventus niet anders dan toe te geven dat het niet goed genoeg is op dit moment.

De Red Devils gingen voor eigen publiek met 0-1 onderuit tegen de Oude Dame. Paulo Dybala scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd. Lukaku beleefde een moeilijke avond. Hij werd 90 minuten lang geschaduwd door Giorgio Chiellini, die de strijd al bij al makkelijk won.

“Dit is geen kritiek, omdat ik volledig begrijp dat hij een fantastische prof is die alles wil geven voor het team, maar ik ben het ermee eens dat dit niet zijn beste fase is”, reageerde Mourinho na afloop. “Dat is niet alleen zo qua doelpunten, maar dat is ook te zien aan zijn zelfvertrouwen, zijn balbehandeling, de manier waarop hij moeite heeft om zijn ploeggenoten te vinden.”

“Maar Romelu is onze spits. Een goede en eentje in wie wij geloven. Of ik Marcus Rashford daar neer zou kunnen zetten? Dan zou ik geen vleugelspeler meer hebben, aangezien we ons op dit moment in een lastige situatie bevinden. Lukaku is een hardwerkende jongen, een goede professional en op een dag zullen de goals weer komen en keert zijn zelfvertrouwen ook weer terug.”

Afwachten wat de wedstrijd van zondag tegen Everton brengt. Eindelijk weer een doelpunt voor Lukaku en dat tegen zijn ex-club? Het zou de kritiek alvast (even) verminderen.