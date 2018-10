Orkaan Willa raast over Mexico

Orkaan Willa heeft de westkust van Mexico bereikt en zorgt met hevige regen voor wateroverlast. De weerdiensten verwachten echter dat het natuurfenomeen zal afzwakken. De orkaan beweegt zich tegen een snelheid van 28 kilometer per uur richting noordoosten van het binnenland. De deelstaten Sinaloa, Durango en Nayarit worden door de storm het ergst getroffen. Er zijn nog geen berichten over mogelijke slachtoffers en schade.

Willa bereikte dinsdagavond lokale tijd met windsnelheden tot 195 kilometer per uur het vasteland in het noordwesten van Mexico. Kijklustigen zagen een door de orkaan veroorzaakte spectaculaire zonsondergang aan de kust.

Het oog van de orkaan van categorie drie bereikte de kust van het Midden-Amerikaanse land aan de Stille Oceaan in de omgeving van de stad Escuinapa in Sinaloa. In de kustgebieden leidde dat overal tot overstromingen, stroompannes en schade aan daken van woningen.

Willa was eerder voor de Mexicaanse kust wat afgezwakt, maar in het westen en noordwesten van het land leidde dat toch tot veel regen en noodweer. Veel badplaatsen aan de Stille Oceaan werden geteisterd. De overheid had vooraf duizenden mensen in veiligheid gebracht.

Het Amerikaans orkaancentrum in Miami verwacht dat Willa zeer snel aan kracht zal inboeten. De storm zou zich dan ook in de loop van woensdag ontbinden.

Foto: REUTERS