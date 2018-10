Blijven de Rode Duivels nummer één van de wereld op de FIFA-ranking?

Brussel - Donderdag wordt de nieuwe FIFA-ranking bekendgemaakt. Op basis van de resultaten van de voorbije maand lijken de Rode Duivels leider te blijven en zelfs hun minieme voorsprong op Frankrijk ietwat te vergroten.

De Rode Duivels werden eind september opnieuw de nummer een van de wereld. België bekleedde de hoogste podiumplaats eerder al van november 2015 tot en met maart 2016. De Belgen hebben wel een heel nipte voorsprong op Frankrijk. De wereldkampioen moest de Rode Duivels voorlaten met 0,13 punten.

Deze maand lieten beide landen soortgelijke resultaten optekenen. In de Nations League wonnen Frankrijk en België hun duels, waardoor ze goed op weg zijn naar de halve finales. In hun oefeninterlands volgde voor beide landen een draw. De Rode Duivels deden dat wel tegen hoger gerangschikte tegenstanders, met Zwitserland (8) en Nederland (17). Frankrijk kwam uit tegen Duitsland (12) en IJsland (36) en daardoor zou de voorsprong van de Rode Duivels in de rangschikking iets groter moeten worden.

De Belgen proefden drie jaar geleden al enkele maanden van de eerste plaats. Na de kwalificatiecampagne voor het EK van 2016 in Frankrijk werd de ploeg van toenmalig bondscoach Marc Wilmots in november 2015 de nummer 1. De Duivels hielden deze plaats vast tot maart 2016, waarna in april van dat jaar Argentinië weer overnam. Sindsdien behield België steevast zijn plek in de top tien, maar de eerste plaats zat er niet meer in. Ter vergelijking, in juni 2007 waren de Duivels naar de 71e plaats getuimeld.

Sinds de creatie van het klassement voerden amper zeven andere landen de lijst aan. Duitsland (in 1993 het eerste land aan de top), Brazilië, Italië, Frankrijk, Argentinië en Spanje wisselden elkaar door de jaren heen veelvuldig af als nummer een. In augustus 2011 mocht ook Nederland zich even beste land van de wereld noemen. België en Nederland zijn de twee enige leiders die nooit de wereldtitel veroverden.